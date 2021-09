serravalle. “LA CONSIGLIERA LA PIETRA, INSIEME AGLI ASSESSORI, RENDA CONTO DEL PROPRIO OPERATO AI CITTADINI”

Lo chiedono Cappellini e Sedile del Gruppo civico

SERRAVALLE. Pochi sono a conoscenza del fatto che la consigliera comunale di maggioranza Patrizia La Pietra (FdI) detenga la delega allo Sviluppo del Territorio. Tale delega a nostro avviso risulta come una delle più importanti per il nostro comune in termini economici, produttivi e turistici.

Quasi nessuno ne è a conoscenza perché ci risulta che poco o niente la consigliera abbia realizzato in questo ambito. Ma siccome potremmo sbagliarci, in nome del principio di trasparenza la invitiamo pubblicamente a rendere conto del proprio operato non solo ai suoi elettori, ma alla cittadinanza intera.

Ci sembra corretto nei confronti dei cittadini che tutti coloro (consiglieri e assessori) che detengono deleghe illustrino le opere e le iniziative preventivate all’inizio del loro mandato e i progetti effettivamente realizzati.

Solo così i serravallini potranno avere le idee più chiare in vista delle prossime elezioni amministrative.

Marco Cappellini — Francesca Sedile

Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese