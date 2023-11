serravalle. LA MEMORIA CORTA DELL’EX SINDACO PATRIZIO MUNGAI

L’assessore Alessio Gargini risponde alle illazioni di Mungai a proposito della mancata realizzazione di alcune opere di salvaguardia dal rischio idrogeologico da parte dell’Amministrazione Lunardi

SERRAVALLE. All’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Serravalle Pistoiese Alessio Gargini non sono piaciute affatto le affermazioni dell’ex sindaco Patrizio Mungai a suo riguardo. In pratica l’ex primo cittadino, pesantemente sconfitto dall’attuale sindaco Piero Lunardi nel 2017, ha accusato Gargini di non aver approntato a suo tempo alcune opere di salvaguardia dal rischio idrogeologico.

Gargini, da parte sua, risponde: “Premesso che sono Assessore da un anno e mezzo, l’ex sindaco Mungai probabilmente ha memoria corta oppure fa di tutto per non ricordare.

Le sue illazioni riguardo al mio mancato interesse per lo stato di funzionalità dei fossi San Biagio e Cavallecce, sono ampiamente confutate dai fatti. Questi due corsi d’acqua che, sottoterra attraversano Casalguidi, sono stati tombati oltre 60 anni fa. Già nel 2011, dai banchi dell’opposizione, presentai una mozione con cui chiedevo al sindaco e alla maggioranza di allora (peraltro dello stesso orientamento politico dal 1944 fino al 2017) cosa avessero intenzione di fare per verificare la loro situazione e scongiurare la possibilità di possibili ostruzioni.

All’epoca, dissi che ci trovavamo sopra a una bomba d’acqua a orologeria che, nel giro di pochi anni, sarebbe potuta deflagrare. Indicai anche le aree e le vie che sarebbero state interessate. Purtroppo, avevo ragione, visti gli eventi di questi giorni e del 2019. Allora la giunta Mungai non affrontò il problema in maniera decisa, limitandosi a delle ispezioni e nulla più.

Il problema si è quindi trascinato fino ad adesso ma, a differenza dell’amministrazione precedente, questa amministrazione lo ha affrontato. Esiste un progetto del Consorzio, già affidato, per la messa in sicurezza del corso d’acqua tombato e una ditta, che dopo aver superato mille problemi di fattibilità tecnica ed economica, è già in azione per tradurlo in realtà. Purtroppo il maltempo ci ha anticipato ma al più presto il cantiere partirà”.

L’assessore Gargini poi, facendo riferimento a una battuta poco riuscita dell’ex sindaco, che lo accusava di aver ipotizzato di realizzare un campo da golf laddove sono state costruite le casse di espansione fra Ponte Stella e Casalguidi, risponde: “Mai detta una cosa del genere. Il campo da golf sogno di realizzarlo al Cassero, quando l’area dell’attuale discarica voluta a suo tempo dalla sinistra, sarà bonificata”.

