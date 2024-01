serravalle. “L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE TOLGA L’IMMOBILE DI VIA RAFANELLI DAL PIANO DELLE ALIENAZIONI”

La richiesta di Antonio Vergara di Serravalle Civica-Movimento Indipendenza: “Una grossa opportunità da prendere in considerazione”

SERRAVALLE. All’interno del nuovo piano delle alienazioni immobiliari figura ancora una volta l’edificio che fino a due anni fa ospitava l’asilo nido in via Rafanelli a Casalguidi. Siamo sempre stati contrari alla vendita dell’immobile poiché con la sua superficie di oltre 300 metri quadri potrebbe rappresentare la soluzione per le esigenze di diverse categorie di persone del nostro comune, come i disabili, i giovani o gli anziani.

Infatti un grande aiuto per le famiglie con persone diversamente abili risulterebbe sicuramente la realizzazione di un centro di accoglienza temporanea per soggetti non autosufficienti che, per motivi vari, per periodi di tempo limitati non possano normalmente godere dell’assistenza e delle cure familiari.

A Serravalle Pistoiese manca anche un centro ricreativo comunale per persone anziane che abbia la finalità di promuovere l’aggregazione e il miglioramento della loro qualità di vita e di facilitare le relazioni interpersonali e il senso di appartenenza alla collettività grazie ad attività culturali e di socializzazione.

Non esiste nemmeno un centro di aggregazione giovanile idoneo ad ospitare i ragazzi e i giovani per le loro attività culturali, artistiche, musicali e di socializzazione, considerata peraltro la totale assenza delle politiche giovanili nel nostro comune.

L’immobile di via Rafanelli rappresenterebbe pertanto a nostro avviso una grossa opportunità da prendere in considerazione.

L’amministrazione commetterebbe un grosso errore a cederlo.

Antonio Vergara

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza