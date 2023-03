serravalle. “L’AMMINISTRAZIONE NON SI DÀ PACE PER LA CONSIDERAZIONE RISERVATACI DALL’OPINIONE PUBBLICA”

Elena Bardelli (Serravalle Civica): “I numeri in politica non contano niente. Conta invece la voglia di fare e di mettersi in gioco per migliorare la vita dei cittadini e del territorio!”

SERRAVALLE. Ieri il quotidiano La Nazione ha pubblicato un articolo sui lavori di ristrutturazione della palestra di Casalguidi definendoci erroneamente “opposizione” e “gruppo consiliare”.

Abbiamo subito chiesto una rettifica, anche delle cifre inesatte relative ai costi degli interventi (siamo già abbondantemente oltre i tre milioni di spesa, non sotto tale cifra), che non è stata pubblicata.

È stata pubblicata invece quella dell’amministrazione comunale, che ribadendo l’esito delle ultime elezioni amministrative manifesta chiaramente risentimento e insofferenza per il fatto che:

1) qualsiasi cittadino può fare politica e opposizione anche al di fuori del consiglio comunale, senza essere rappresentato da nessun consigliere eletto, accedendo liberamente agli atti amministrativi;

2) evidentemente l’opinione pubblica ci attribuisce ruoli che non sono nostri perché a differenza di altri abbiamo un programma e idee chiare e perchè chi detiene tali ruoli (l’attuale opposizione consiliare) non li fa valere tradendo il proprio elettorato.

Gli amministratori di Serravalle non accettano un dato evidente come il sole, e cioè che i numeri in politica non contano niente. Conta invece la voglia di fare e di mettersi in gioco per migliorare la vita dei cittadini e del territorio!

La giunta è poi invitata ad occuparsi dei propri consensi, non di quelli di Serravalle Civica.

Peraltro dovrebbero rallegrarsi e non indignarsi se fossero inesistenti!

Elena Bardelli

Referente Serravalle Civica