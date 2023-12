serravalle. “L’AMMINISTRAZIONE SPENDE E SPANDE ALLA FACCIA DEI CITTADINI ALLUVIONATI”

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza interviene sulla “esorbitante” cifra stanziata per le luminarie natalizie sul territorio comunale

SERRAVALLE. Qualche settimana fa abbiamo proposto all’amministrazione comunale di rinunciare alle luminarie natalizie per devolvere le somme corrispondenti alle famiglie alluvionate del comune. Non solo la giunta ha ignorato tale proposta, ma quest’anno, alla faccia dei cittadini colpiti dall’alluvione, ha stanziato una cifra esorbitante per le luminarie e la faristica del periodo natalizio e delle feste patronali 2023-25: oltre 57 mila euro!

Si tratta di cifre da capogiro che non trovano nessun altra giustificazione se non nella mania di grandezza che da un pò di tempo caratterizza questa giunta e di cui l’esempio più eclatante sono i lavori di ristrutturazione della palestra di Casalguidi.

L’amministrazione spende e spande con eccessiva leggerezza, permettendosi poi anche di sbeffeggiare coloro che criticano tale comportamento.

Ricordiamo alla giunta che il denaro impiegato è denaro pubblico e che ogni spesa deve essere adeguatamente motivata e rendicontata.

Più volte gli assessori hanno decantato pubblicamente la loro attenzione e sensibilità nei confronti delle problematiche sociali; ultimamente anche durante l’incontro di mons. Vescovo con il Consiglio Comunale. Sono tutte parole al vento.

I fatti però parlano più delle parole e i cittadini sono buoni ascoltatori. Verrà presto il momento della resa dei conti in termini di consenso.

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza