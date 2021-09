serravalle. LAVORI DI MANUTENZIONE SU VIA MONTALBANO TRA CANTAGRILLO E CASALGUIDI

L’intervento di asfaltatura inizierà il 23 settembre per concludersi il 15 ottobre. L’assessore Gorbi: “Asfaltiamo via Montalbano, cosa senza dubbio buona, ma questo comporterà qualche disagio”

SERRAVALLE. Inizieranno il prossimo 23 settembre per terminare il 15 ottobre i lavori di manutenzione di via Montalbano da Cantagrillo fino a Casalguidi. Il progetto prevede una serie di interventi divisi per zone in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per la popolazione.

“Non si tratta solo di lavori per la posa di un nuovo manto bituminoso – spiega l’assessore Federico Gorbi — ma via Montalbano verrà completamente fresata e, in diversi tratti, verrà risanato il fondo per sistemare tutti gli avvallamenti che sono ora presenti, così da rendere più sicura la circolazione stradale”.

Nel periodo che va dal 23 settembre al 4 ottobre verrà sistemata la zona che attraversa Cantagrillo, con l’installazione di un senso unico alternato regolato da semaforo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Vecchia Montalbano e via Ambulanti.

Il tratto tra l’incrocio con via Forti e l’incrocio con via Europa verrà invece interessato dal 27 settembre all 8 ottobre con chiusura totale della viabilità.

“La larghezza della carreggiata – aggiunge Gorbi — non ci consente di istituire il senso unico alternato per cui i cittadini potranno utilizzare un percorso alternativo passando da via Pollacci, per chi deve entrare o uscire dal centro di Casalguidi, o dalla zona del polo scolastico e da via Alighieri per chi arriva da Cantagrillo”.

Infine, il tratto compreso tra piazza Biagini e via Forti verrà completamente chiuso al traffico tra il 29 settembre ed il 15 ottobre. In questo caso gli automobilisti potranno utilizzare via Baco e via Santa Madre Teresa di Calcutta come viabilità alternativa.

“È un intervento importante sulla strada più trafficata tra quelle di proprietà del Comune. I lavori renderanno più sicura la strada, sia per chi la percorre, sia per coloro che vi sono residenti.

Mi aspetto già richieste di cittadini che mi sollecitano interventi anche su altre strade. Ripeto quello che dico sempre: tutto insieme non si può fare!

I nostri tecnici, che non finirò mai di ringraziare, hanno ben presente tutta una serie di esigenze del territorio e, con l’ordine che ci siamo dati, — conclude — riusciremo a sistemare la viabilità dopo che, purtroppo, per molti anni era stata lasciata un pò in abbandono”.

I lavori comporteranno alcuni disagi ai cittadini. L’invito dell’assessore è quello di avere pazienza “nei giorni dei lavori”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]