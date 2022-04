serravalle. LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE

Il programma degli eventi promossi sul territorio per domani 25 aprile

SERRAVALLE. Lunedì 25 aprile in occasione del 77° anniversario della liberazione nazionale dal nazifascismo avvenuta il 25 aprile 1945, il Comune di Serravalle ha organizzato una serie di eventi sul territorio.

A Serravalle paese alle 11 verrà celebrata la Santa Messa alla Chiesa di Santo Stefano, seguirà la benedizione della corona di alloro che verrà poi deposta al Monumento ai Caduti. La cerimonia sarà accompagnata dal corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Serravalle Pistoiese.

A Casalguidi alle 8.45 verranno benedette le corone di alloro; alle 9 la cerimonia di deposizione delle corone in piazza Vittorio Veneto al Monumento ai Caduti; alle 9.15 partenza del corteo per le vie cittadine e deposizione delle corone in altri luoghi dedicati ai caduti della guerra.

