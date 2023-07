serravalle. “LE PESSIME FIGURE DELLA GIUNTA COMUNALE”

Serravalle Civica: “Sul Peba e il problema delle zanzare collezionati ritardi. Sanno fare tutto loro, al momento giusto e nella modalità giusta, disprezzando chi critica, domanda o avanza proposte”

SERRAVALLE. L’Amministrazione Comunale, di fronte alle nostre domande ufficiali, ha sempre assunto due diversi atteggiamenti, entrambi però indicativi del fatto che essa è in errore o inadempiente: o risponde solo dopo sollecitazione e comunicazione al Prefetto, oppure risponde dopo un pò di tempo spontaneamente, quando la cittadinanza comincia a parlare dell’argomento e a criticare.

Nel primo caso la giunta, volendo nascondere il proprio errore o la propria mancanza (a cui non è possibile trovare rimedio nell’immediato), inventa di sana pianta le cose, pur di mantenere una parvenza di correttezza e regolarità davanti alle autorità e ai cittadini: è la vicenda del PEBA, che il Comune non ha, ma che finge di aver adottato, spacciando come tale il Censimento delle Barriere Architettoniche nelle Strutture Pubbliche.

Nel secondo caso la giunta si prende un pò di tempo per rimediare all’errore o alla mancanza, annunciando poi come propria iniziativa il provvedimento inesistente: è la situazione del problema zanzare, segnalato l’anno scorso e segnalato nuovamente quest’anno circa un mese e mezzo fa, su istanza di numerosi cittadini che ci hanno contattato.

Avevamo chiesto o la distribuzione di compresse antilarvali o la disinfestazione, ma nessuno aveva risposto. Lo ha fatto ieri il vicesindaco attribuendosi il merito di aver predisposto, già prima della nostra richiesta (ma intervenendo guarda caso un mese e mezzo dopo), la soluzione al problema.

Questi sono gli amministratori di Serravalle Pistoiese. Sanno fare tutto loro, al momento giusto e nella modalità giusta, disprezzando chi critica, domanda o avanza proposte.

Sanno fare però anche pessime figure, come quelle collezionate finora.

Serravalle Civica