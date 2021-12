serravalle. LE SCORTE DELLE MASCHERINE SI STANNO ESAURENDO: STOP ALLA DISTRIBUZIONE

L’assessore Bruschi ringrazia le associazioni, i circoli e i volontari per il lavoro svolto

SERRAVALLE. “La Protezione Civile e la Regione Toscana ormai da diversi mesi non forniscono più le mascherine — afferma l’assessore alla sicurezza, Maurizio Bruschi — e quelle che attualmente sono in distribuzione sono in esaurimento dopodiché le varie associazioni e circoli del paese concluderanno la distribuzione che dall’inizio della pandemia ad oggi ha garantito la copertura di tutto il territorio, fatto non di poco conto e per niente scontato visto che siamo stati tra i pochi comuni ad aver effettuato questo servizio.

Per questo come assessore ed a nome di tutta l’amministrazione ringrazio la Misericordia, la Croce Verde, tutti i circoli ed i volontari del lavoro svolto”.

[comune di serravalle]