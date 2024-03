serravalle. LE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI HANNO IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ?

Elena Bardelli (Serravalle civica-movimento indipendenza): “Nell’archivio degli uffici comunali sono stati rinvenuto solo i certificati della palestra di Casalguidi e degli spogliatoi del campo sportivo di Masotti. Chiediamo un intervento pubblico del sindaco!”

SERRAVALLE. “A seguito della richiesta di accesso agli atti formulata da Elena Bardelli, pervenuta via PEC….. nella quale, nello specifico, si richiedevano: “segnalazione certificata di agibilità e segnalazione certificata di inizio attività di tutte le strutture sportive di proprietà comunale”, a seguito di ricerca negli archivi dell’Ufficio si sono ad oggi rinvenuti i documenti che saranno allegati alla presente e di seguito elencati”: questa è la risposta pervenuta da parte degli uffici comunali alla nostra richiesta di accesso agli atti relativa alle certificazioni di agibilità di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

I documenti allegati sono due certificati di agibilità, quello della palestra di Casalguidi, da poco ristrutturata, e quello degli spogliatoi del Campo Sportivo di Masotti.

E le licenze di agibilità di tutti gli altri impianti, attestanti i requisiti di sicurezza richiesti dalle leggi vigenti, dove sono? Sono andati perduti oppure tali strutture non hanno mai ottenuto il rilascio della idonea licenza risultando pertanto inagibili?

Purtroppo tutto farebbe pensare alla seconda ipotesi, visto che la giunta Mungai nel 2015, rispondendo per iscritto all’allora consigliere comunale Bolognini, rivelava che “di fatto, ad oggi, nessun impianto sportivo del nostro comune è provvisto del certificato di agibilità”.

Abbiamo inviato una lettera al sig. sindaco (inoltrandola per conoscenza anche al sig, Prefetto) sottolineando la gravità del fatto e chiedendo un suo sollecito intervento chiarificatorio.

Alle nostre lettere non risponde più; fa rispondere gli uffici comunali. Il primo cittadino però in questo caso non può certo sottrarsi al dovere di fornire spiegazioni pubbliche, considerato che in tutti gli impianti si sono svolte e si stanno svolgendo regolarmente attività sportive e motorie.

Se gli edifici non risultassero a norma, perché in sette anni di governo nessuno ha pensato di adeguarli alle norme di sicurezza vigenti? Che cosa ha fatto l’amministrazione comunale in tutto questo tempo?

Evidentemente, pur sapendo di ereditare strutture sportive non idonee, ha pensato bene di dare la priorità ad altro, come feste, sagre, eventi, in cui sindaco e assessori si distinguono per riuscita e organizzazione, alzando le tasse ai cittadini; oppure ha introdotto figure inutili e superflue, ma lautamente remunerate con i soldi dei cittadini, come quella del portavoce del sindaco, che dall’inizio della sua attività non ha mai fatto comparse in pubblico, tanto da meritarsi l’appellativo di “Chi l’ha visto?”.

Ma il primo dovere di una giunta che meriti questo nome è la tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini, in special modo dei minori!

Ci risulta che quest’anno dovranno essere rinnovate le concessioni degli impianti sportivi. Verranno affidati in gestione alle società sportive senza la certificazione di agibilità?

Ci stupisce inoltre il silenzio assordante dei consiglieri comunali: siamo noi a dover ricordare loro che il proprio compito principale è quello di controllare l’operato della giunta?

Elena Bardelli

Serravalle Civica -Movimento Serravalle Civica