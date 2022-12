serravalle. LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA AL FREDDO PER GLI ALUNNI DEL POLO SCOLASTICO

Serravalle Civica: “L’Amministrazione comunale intervenga immediatamente”

SERRAVALLE, “Come sappiamo le classi del polo scolastico di Casalguidi svolgono provvisoriamente le lezioni di educazione fisica (in attesa della fine dei lavori della palestra) presso la vicina struttura sportiva del tennis. Ci hanno contattato diversi genitori per segnalare che i bambini svolgono attività fisica all’interno di uno dei “palloni’” senza poter usufruire del riscaldamento e, oltretutto, senza la possibilità di utilizzare gli spogliatoi.

Le tariffe altissime e i costi insostenibili non consentirebbero al gestore dell’impianto di riscaldare l’ambiente, nè la mattina, nè il pomeriggio, nè la sera. Capiamo le difficolta economiche del momento, ma come è possibile lasciare al freddo dei minori che frequentano i locali per svolgere attività didattica?

Si tratta di un gesto oltremodo irresponsabile a cui occorre trovare immediatamente rimedio, considerato l’abbassamento delle temperature di questo periodo. Chi frequenta l’impianto per praticare sport per puro piacere può scegliere se continuare l’attività a queste condizioni; gli studenti però non possono scegliere.

Il Comune ha il dovere di intervenire a tutela della salute dei ragazzi trovando una sollecita e giusta soluzione: il gestore infatti è obbligato, secondo convenzione, a garantire spazi idonei all’uso delle scuole, dando loro priorità su tutto il resto. Non ci sembrano affatto spazi idonei quelli senza riscaldamento in questo periodo dell’anno.

Francamente capiamo poco la politica dell’attuale amministrazione: si chiedono sacrifici tagliando l’illuminazione pubblica, si tollera che i ragazzi delle scuole svolgano le lezioni di educazione fisica al freddo, ma non si bada a spese per assumere una figura inutile come il portavoce del sindaco e riorganizzare la macchina amministrativa del Comune.

Auspichiamo una rapida soluzione dell’infelice vicenda”.

Serravalle Civica