serravalle. LUNARDI VOLEVA CHIUDERE LA DISCARICA, MA L’ATTIVITÀ DELL’IMPIANTO SI PROLUNGHERÀ FINO AL 2033

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza: “Chi ha criticato insieme a noi l’ampliamento del 2007, voluto dalla sinistra serravallina, adesso non fiata”

SERRAVALLE. Lunardi e la maggioranza vinsero le elezioni nel 2017 incentrando tutta la campagnahera elettorale sulla Discarica del Cassero e promettendo ai cittadini la sua chiusura.

Non solo non hanno fatto niente di tutto ciò, ma due anni fa hanno depotenziato l’unico strumento in mano all’amministrazione comunale e alla cittadinanza per poter controllare la gestione dell’impianto, ossia il Comitato di Controllo della Discarica, respingendo la nostra petizione a favore dell’ampliamento e del potenziamento delle sue facoltà di vigilanza.

Di fronte alla richiesta di ampliamento volumetrico da parte di Herambiente, che sposterà al 2033 la cessazione dell’attività della discarica, la giunta ha recitato ancora una volta la parte dei duri e puri che pretenderebbero di avere l’ultima parola sull’impianto, lasciando però che il parere favorevole concesso dagli uffici comunali prevalga sulla volontà politica contraria del consiglio comunale.

Il parere tecnico esprime la fattibilità o meno di un intervento o di un progetto; la deliberazione del consiglio comunale invece rappresenta un atto di indirizzo politico che è vincolante.

Chi ha criticato insieme a noi l’ampliamento del 2007, voluto dalla sinistra serravallina, adesso non fiata; chi in consiglio comunale ha affermato con forza che l’ultima parola sull’impianto spetta al Comune che lo ospita adesso china la testa ai diktat della Regione. Noi, invece, coerenti con quanto abbiamo sempre sostenuto, leviamo alta la voce.

Il prolungamento dell’attività di ben quattro anni è un affronto al nostro territorio e alla nostra comunità, che hanno già dato molto in termini di salute pubblica e di salubrità dell’ambiente.

Cari concittadini, speriamo che tutta questa vicenda abbia aperto gli occhi a chi ancora era dubbioso: è ormai evidente che per far quadrare il bilancio comunale anche questa giunta parolaia non può più fare a meno, per far fronte alle continue e ingiustificate spese, dei proventi (circa 1 milione di euro) che ogni anno derivano dalla discarica e che adesso saranno anche maggiori.

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza