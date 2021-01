serravalle. LUNEDÌ TORNA A RIUNIRSI IL CONSIGLIO COMUNALE

Ma sarà ancora in videoconferenza

SERRAVALLE. Il consiglio comunale torna a riunirsi in videoconferenza, lunedì 25 gennaio alle 21.

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno:

1 Comunicazioni della Presidenza

2 Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché al canone per l’occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Disciplina provvisoria.

[innocenti — comune di serravalle]