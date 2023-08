serravalle. LUTTO A CASALGUIDI, È MORTA GIUSY AZZARELLO

La notte scorsa mentre si trovava in vacanza sulle Dolomiti. Titolare di un negozio di generi alimentari a Casalguidi era alla guida del Centro Commerciale Naturale

SERRAVALLE. Lutto a Casalguidi per la scomparsa di Giusy Azzarello. La donna che si trovava in vacanza a Selva di Val Gardena si è sentita male nella notte e a nulla sono valsi i soccorsi che le sono stati prestati. Era titolare del negozio di gastronomia e generi alimentari in via Pollacci.

Dal 2020 era subentrata a Sandro Cioni alla guida del Centro Commerciale Naturale di Casalguidi-Cantagrillo-Ponte Stella. “Era una persona – ha commentato Cioni — sempre presente ma mai invadente”.

“È una di quelle notizie — ha scritto il vicesindaco Federico Gorbi — che ci lascia senza parole. Sarà impossibile dimenticare il suo sorriso. Buon viaggio Giusy”.

Persona solare e gentilissima era considerata da tanti la tata dei panini, una anima buona, prodiga di sorrisi per tutti..

“Ringrazio tutti a nome di tutta la nostra famiglia — ha scritto Stefano Chechi —

Giusy è andata in cielo questa notte. Stiamo organizzando la cerimonia funebre che probabilmente si terrà martedì in quanto Giusy e Tiziano si trovavano a Selva di Val Gardena e dobbiamo quindi organizzarci per il rientro

. Grazie di nuovo della vicinanza di tutti voi”.