serravalle. LUTTO, È MORTO L’IMPRENDITORE ALIDORO SAIELLI

Il vicesindaco Federico Gorbi: “Con le sue scenografie sulle retì tv nazionali e gli allestimenti di discoteche ha fatto conoscere Cantagrillo in tutto il mondo”

SERRAVALLE. [a.b.] Lutto a Cantagrillo per la scomparsa dell’imprenditore Alidoro Saielli, fondatore con Pasquale Storri, della nota azienda Apas Arredamenti di via Castelnuovo e con una sede anche in via Andreini a Pistoia.

Una azienda tra le più significative del settore degli arredamenti di locali da ballo e discoteche. In passato ha realizzato alcune scenografie per le tre reti televisive Rai e per manifestazioni come il Festival di Sanremo e il Disco per l’Estate di Saint Vincent occupando un posto di assoluto prestigio sul piano nazionale.

Altrettanto rilevante è stato poi l’impegno nel settore delle discoteche, che si è tradotto in locali di successo realizzati in Italia e all’estero, in particolare nei paesi dell’Est europeo.

“Insieme a Pasquale Storri — ha commentato il vicesindaco di Serravalle Pistoiese Federico Gorbi — Alidoro Saielli ha fatto conoscere un pò di Cantagrillo nel mondo, allestendo le più importanti discoteche e realizzando le scenografie per il Festival di Sanremo e per tanti altri spettacoli della Rai”.

“Dal Cielo — conclude — continuerà a guardarci con il suo sorriso”. Da tanti viene ricordato come un grande imprenditore ma sopratutto come una bella persona. Condoglianze ai figli Francesca e Massimiliano.