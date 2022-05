serravalle. LUTTO, LA SCOMPARSA DI ALBERTO CARAMELLI, IL “BUZZINO” DI PONTE STELLA

Cioni: “Per me era un maestro del tutto fare, è stato il primo a portare la pista Bmx a Ponte Stella”

SERRAVALLE. Lutto a Ponte Stella, frazione del comune di Serravalle per la scomparsa di Alberto Caramelli, un pezzo della storia locale.

Conosciuto da tutti con il soprannome di “Buzzino” aveva fondato in via Montalbano una nota officina.

Così lo ricorda oggi Sandro Cioni: “Per me maestro del tutto fare, sono cresciuto con i suoi insegnamenti tecnomeccanici, soluzione per tutto. Il primo a portare la pista BMX a Ponte Stella, meccanico di bici e motorini, per Ponte Stella un punto di riferimento”.

Abituale frequentatore del Circolino locale, grande appassionato di ciclismo, era il padre di Federica e Fabio, titolare della SuperBike di via Provinciale di Montalbano