serravalle. LUTTO, SCOMPARE SERAFINO NICCOLINI

Per una trentina di anni è stato il capobanda del corpo musicale Giuseppe Verdi

SERRAVALLE. [a.b.] Lutto a Serravalle per la scomparsa di Serafino Niccolini, “una gran brava persona con una passione enorme per la musica”.

Dal 1975 al 2007 è stato capobanda del corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese suonando il flicornino in Mib. “Un pezzo di storia della musica nel Pistoiese” scrive Fabiana Drovandi.

“Serafino – lo ricorda il sodalizio musicale di Serravalle – è stato il nostro Capo Banda per oltre 30 anni. Ha dato tutto se stesso per la musica e per noi. Ti vogliamo ricordare come in queste foto, felice, con il tuo flicornino in mano”.