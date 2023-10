serravalle. MANCANZA DI COPERTURA DI RETE E CONNESSIONE DATI MOBILE A CASALGUIDI

Bardelli (Serravalle Civica): “L’amministrazione comunale cosa ha fatto concretamente per risolvere il problema?”

SERRAVALLE. Nel centro di Casalguidi e vie limitrofe, come anche nella zona tra Masotti e Castellina, da sempre è pressoché impossibile o rimane molto difficile effettuare telefonate e collegarsi ad Internet con il cellulare per mancanza di copertura di rete e di connessione dati mobile.

Ciò non costituisce soltanto un ostacolo alle ordinarie attività quotidiane, ma potrebbe anche comportare notevoli problemi dal punto di vista della sicurezza pubblica.

Non si tratta certamente di un bel biglietto da visita per il Comune di Serravalle Pistoiese. Da anni segnaliamo, inascoltati, questa criticità.

Purtroppo ogni volta che interveniamo per porre all’attenzione della giunta un problema, veniamo accusati di inventarlo. Precisiamo pertanto che riportiamo le lamentele e le segnalazioni ricevute dai cittadini in questi ultimi mesi.

L’amministrazione comunale cosa ha fatto concretamente per risolvere il problema? Quando e come intende risolverlo?

Si prega anche di dare risposte pubbliche; non tutti cittadini hanno infatti tempo a disposizione, come invece vorrebbero i nostri amministratori, per parlare privatamente, previo appuntamento, con il sindaco o l’assessore di competenza. Per di più trattasi di questione di interesse pubblico.

Elena Bardelli

Serravalle Civica