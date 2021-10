serravalle. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE DELL’AUTOSTRADA

Da domani per una ventina di giorni senso unico alternato sulla regionale Lucchese a Ponte di Serravalle. Disagi in vista. Il comune: “Utilizzate mezzi e percorsi alternativi”

SERRAVALLE. [a.b.] Da domani lunedì 25 ottobre “Autostrade per l’Italia” avvierà i lavori di manutenzione al ponte dell’A11 che passa sopra la strada regionale Lucchese, nel comune di Serravalle.

Più precisamente, l’oggetto dei lavori, sarà il primo ponte che si trova in direzione Montecatini dopo l’Arco di Serravalle. In una nota l’amministrazione comunale di Serravalle informa che saranno previsti disagi “visto che sarà istituito un senso unico alternato regolato da due semafori per una ventina di giorni. Il tutto in una area dunque particolarmente trafficata e spesso soggetta in passato ad altre opere di manutenzione”.

“Data la rilevante incidenza del cantiere sulla circolazione e i possibili disagi che potrebbero verificarsi – continua la nota del Comune — è stata chiesta la massima diffusione della notizia di tale intervento al fine di permettere agli utenti di utilizzare, ove sia possibile, mezzi e percorsi alternativi”.