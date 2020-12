serravalle. “MARGHERITA SILENZIOSA.. PARLANDO CON MATILDE”, IN UN LIBRO I RICORDI DELLA MADRE

Lo ha scritto Silvia Biagini raccogliendo pensieri, testimonianze, sensazioni e lettere nel ricordo della figlia scomparsa prematuramente il 24 aprile scorso dopo una malattia incurabile

SERRAVALLE. In occasione della ricorrenza del compleanno di Matilde Capecchi, la giovane studentessa prematuramente scomparsa il 24 aprile scorso la madre Silvia Biagini ha scritto il libro “Margherita Silenziosa… parlando con Matilde”.

Il volume (editore Atelier Pistoia, 2020, pag. 160) è una testimonianza nel ricordo e nell’amore di una personale speciale come lei.

Matilde, chiamata nel gergo scout Margherita silenziosa ha lasciato una traccia indelebile nella comunità in cui ha vissuto ed un vuoto incolmabile nella sua famiglia. Dopo la sua scomparsa, sconvolta dal dolore e cercando di riempire quel vuoto, la madre ha iniziato ad annotare i ricordi che riguardavano la figlia, le emozioni che ne derivavano ed a tracciarne gli insegnamenti .Ne è uscita una raccolta di pensieri, di ricordi, di sensazioni, di poesie, di lettere e di testimonianze.

“Lasciare al libro il grande compito di tramandare nel tempo il tuo ricordo, la tua testimonianza oserei dire il tuo amore. Questo libro vuole essere un piccolo ricordo di Matilde un punto di riflessione di ognuno di noi, farci delle domande e trovare degli insegnamenti.

È stata sicuramente una cura per la mamma Silvia….. È difficile esprimere quello che proviamo, è difficile vivere senza le persone amate, lo scrivere è come fermare i ricordi, far sì che la memoria non svanisca, sentirsi ancora collegati a chi non è fisicamente ma interiormente con noi.

È un regalo che mamma Silvia ha fatto a Matilde e suo fratello Giovanni”.

Questo quanto scrive l’associazione onlus Matilde Capecchi “Margherita Silenziosa”, fondata dalla famiglia Capecchi, nata a sostegno della ricerca sui sarcomi pediatrici e delle strutture impegnate nel sociale.

Solo tramite l’associazione gli introiti netti della vendita del libro saranno devoluti alla ricerca sui sarcomi.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 339 8558025 – 340 5502845 oppure scrivere all’indirizzo mail ass.margheritasilenziosa@gmail.it lasciando il numero telefonico. Il libro è disponibile anche su internet.

Andrea Balli

