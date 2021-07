serravalle. MENSA SCOLASTICA, APERTE LE ISCRIZIONI DAL 12 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE

In modalità online

SERRAVALLE. Parte la nuova modalità d’iscrizione telematica al servizio di mensa scolastica per l’anno 2021/2022 che riguarda gli alunni iscritti presso le scuole primarie “I. Alpi” di Casalguidi e “M. Hack” di Masotti e le scuole dell’infanzia “Dire, Fare e Giocare” di Casalguidi e “Castello Arcobaleno” di Masotti.

Le domande, in forma telematica, dovranno pervenire entro il periodo compreso da lunedì 12 Luglio 2021 al giorno 15 Settembre 2021.

Modalità d’iscrizione:

on line mediante l’accesso al portale e civis https://serravallepistoiese.ecivis.it/ECivisWEB/ Accesso tramite “Spid” o tramite credenziali “E Civis”.

Si specifica che per i genitori degli alunni, utenti del servizio mensa nell’anno 2020/2021, sono già in possesso delle credenziali per l’accesso “E Civis”, mentre per i nuovi iscritti (alunni classi prime o nuovi iscritti) sarà necessaria la registrazione per ottenere le credenziali di accesso.

All’interno del modulo di iscrizione online è possibile indicare la situazione Isee, solo per i residenti, e altri dati utili per ottenere tariffe agevolate nonché dichiarare la richiesta di dieta speciale.

È obbligatorio iscriversi al portale https://serravallepistoiese.ecivis.it/ECivisWEB/ per avere l’accesso al servizio di mensa scolastica.

In caso di mancata iscrizione non sarà possibile erogare il servizio e si intenderà l’alunno come rinunciatario al servizio.

Per informazioni rivolgersi a ufficio Istruzione, Educazione e Infanzia Comune di Serravalle Pistoiese nei giorni di lunedì e venerdì con orario 9.00-12.00 Telefono: 0573917433 – 0573917421.

[innocenti – comune di serravalle]