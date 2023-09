serravalle. MOVIMENTO AURORA: “MIGRANTI: DA PARTE DEL COMUNE RISPOSTA MENDACE?”

“Molti cittadini ci hanno segnalato la presenza di immigrati nel nostro territorio, sia a Casalguidi che a Serravalle Capoluogo: se non sono accolti dal Comune dove alloggiano e chi se ne prende carico?”

SERRAVALLE. I coordinatori provinciali del Movimento Aurora, Sergio Nenciarini e Angelo Dolfi, hanno presentato alcune settimane fa al sindaco di Serravalle Pistoiese una richiesta di accesso agli atti per conoscere quanti siano gli immigrati accolti dal Comune all’interno del sistema di accoglienza territoriale gestito dagli enti comunali; quante siano le strutture o case di accoglienza a ciò preposte e dove siano ubicate; se queste siano a norma di sicurezza, ossia idonee alla funzione richiesta.

Abbiamo ricevuto in questi giorni la risposta ufficiale da parte dell’Amministrazione, che nega l’esistenza di tali strutture all’interno del nostro territorio e di conseguenza anche la presenza di migranti.

Facendo una ricerca sul sito internet del Comune, abbiamo rinvenuto la Delibera di Giunta n.101 dell’8 luglio 2022, avente come oggetto: RINNOVO ADESIONE AL PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA) PER IL TRIENNIO 2023-2025 IN PARTENARIATO CON IL COMUNE DI PISTOIA.

Nel corpo dell’atto si legge “dato atto che sul nostro territorio è presente una struttura SPRAR destinata all’accoglienza di beneficiari adulti…… (la giunta comunale) delibera……”.



Dal provvedimento si evince non solo la partecipazione del nostro comune ad un progetto di accoglienza che coinvolge diversi altri comuni della provincia pistoiese, ma anche l’esistenza di una struttura con questa destinazione.

Da chi è gestita questa struttura? Essendo compresa all’interno della rete SPRAR tutto fa pensare che sia gestita dal Comune di Serravalle.

Per questo esigiamo al più presto delucidazioni precise nel merito.

Sulla base della delibera riproporremo la richiesta di accesso agli atti dopo debita segnalazione alle autorità competenti.

Molti cittadini ci hanno segnalato la presenza di immigrati nel nostro territorio, sia a Casalguidi che a Serravalle Capoluogo: se non sono accolti dal Comune dove alloggiano e chi se ne prende carico?

Elena Bardelli, segretario Movimento Aurora

Sergio Nenciarini, Coordinatore Provinciale

Angelo Dolfi, Coordinatore Provinciale