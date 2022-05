serravalle. MULTIUTILITY DELLA TOSCANA, COMUNISTI: UN NUOVO FURTO DI DEMOCRAZIA!

Chi vuole l’ascesa al governo di Serravalle della destra? I comunisti che stanno dalla parte dei cittadini e contro i furti sulle bollette o il Pd che si fa approvare scelte che rubano ai cittadini il diritto di sapere cosa, quanto e chi pagano per servizi sempre più lontani da qualsiasi controllo?

SERRAVALLE. La lista “Comunisti per Serravalle” — Giulia Romani Sindaco, denuncia il nuovo furto di democrazia costituito dalla nascita della Multiutility sui servizi ex pubblici e di primaria importanza per le famiglie: acqua, rifiuti, gas.

La smania aziendalista e privatizzatrice del centro sinistra toscano, che va a braccetto con il centro destra, fa un nuovo salto di qualità: si allontana da qualsiasi controllo di gestione e delle tariffe (tanto pagano i cittadini) un nuovo “potere forte” che parte dalla Toscana centrale con le aziende di acqua, energia e rifiuti, ma già si parla dell’allargamento ad altre province toscane, Siena e Arezzo, ma anche Massa e la costa.

Si parla di veloce coinvolgimento dei consigli comunali – un pro forma quindi – mentre adesso si dice a chiare lettere quello che si provava a smentire mesi fa: ci sarà la quotazione in borsa, e già si parla di un 51 a 49% di pubblico e privato come quote azionarie.

Non ci rassicura minimamente la maggioranza azionaria, non solo perché vi si può successivamente rinunciare ma perché il pubblico ha dimostrato come anche con tale compagine le spa non sfuggano alle logiche di mercato e quindi a quelle di privati agguerriti e interessati solo a fare profitti.

Certamente la strada sarà, come tutte le società di diritto privato e tanto più quelle quotate in borsa, di seguire quindi le logiche del mercato, quindi di un accelerazione di fatto di decisioni tese al massimo della remunerazione del capitale e non certo di abbassamento dei costi o di tutela del cittadino o della risorsa.

E di fatto senza alcun controllo degli organismi eletti dal popolo. Tutto ciò in piena sintonia col governo Draghi e il suo ddl Concorrenza, che appunto impone ai comuni la privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali, nel momento in cui più di sempre sarebbe necessario il contrario.

Noi continueremo a batterci contro questa follia serva del mercato, a chiedere gestori di diritto pubblico e non certo quotati in borsa, a chiedere che la regia di supporto a cittadini e imprese su servizi primari e essenziali sia del pubblico e non della Borsa!

Ma vogliamo denunciare che queste scelte accomunano il Pd e la destra che già governa a vari livelli, grazie agli accordi con il Pd.

