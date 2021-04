serravalle. MUORE SCHIACCIATO DAL TRATTORE, TRAGEDIA A CASTELLINA

Luciano Ammannati aveva 82 anni. Il dolore del sindaco Piero Lunardi: “Luciano era un amico”

SERRAVALLE. [a.b.]Schiacciato dal suo trattore mentre era intento a rientrare a casa. Così è morto stamani poco dopo le 11,30 Luciano Ammannati, 82 anni, in un podere in via Serrina Bassa a Castellina, nel comune di Serravalle Pistoiese.

L’uomo aveva finito di potare ulivi e alberi da frutta quando per cause da accertare è finito sotto il mezzo agricolo che si era ribaltato. Il corpo di Ammannati è stato estratto dal personale dei Vigili del Fuoco del comando di Pistoia che lo hanno affidato al personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

“Luciano – ha scritto il sindaco Piero Lunardi – era un amico. Il fatto ha destato sconforto e sgomento nella nostra piccola comunità di Castellina dove tutti siamo amici, dove ancora oggi appena udiamo le sirene di un mezzo di soccorso salire dalla provinciale al paese, inizia il tam tam su cosa sia successo. Questa volta il tam tam ha decretato il decesso di un caro amico. Ciao grande Luciano e condoglianze alla Lina e ai suoi cari”.