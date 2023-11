serravalle. NASCE IL COMITATO TERRITORIALE DEL FORUM PER L’INDIPENDENZA ITALIANA

Serravalle Civica aderisce al forum fondato da Gianni Alemanno (in attesa della nascita del nuovo soggetto politico)

SERRAVALLE. Dopo attenta valutazione politica sia a livello nazionale che a livello locale abbiamo deciso all’unanimità di aderire al Forum dell’Indipendenza Italiana di Gianni Alemanno, in attesa della nascita del nuovo soggetto politico il 25 e 26 novembre prossimi a Roma.

Delle linee programmatiche del Forum, che traggono ispirazione dalla Costituzione Italiana e dai principi della Dottrina della Chiesa (letti come valori universali della persona umana ed elementi costitutivi della nostra identità nazionale) condividiamo praticamente tutto.

Siamo convinti che occorra fermare la guerra in Ucraina con la neutralità attiva dell’Italia; che occorra continuare ad affermare la necessità di “due popoli, due Stati” per superare il conflitto israelo-palestinese; che occorra vincolare le multinazionali per impedire lo sfruttamento del lavoro e favorire le piccole e medie imprese; che sia necessario bloccare l’impatto devastante dei crescenti flussi migratori; che sia doveroso tutelare il diritto alla salute contro ogni dittatura sanitaria, chiedendo al governo italiano verità e giustizia sulla pandemia; che sia necessario lottare contro la manipolazione digitale e biotecnologica e contro la transizione green imposta dall’UE; che occorra rifiutare il progetto di autonomia differenziata come pericolo per l’unità nazionale e la pari dignità tra Nord e Sud Italia; che sia di primaria importanza rigenerare il sistema educativo e culturale italiano; che sia di estrema urgenza sostenere le famiglie e la natalità attraverso l’introduzione del quoziente familiare; che sia necessario un nuovo sistema giudiziario e di pubblica sicurezza per uno Stato forte; che sia buona regola restituire agli elettori il diritto di scegliere i parlamentari attraverso le preferenze.

L’impianto valoriale su cui si fonda tale progetto politico è costituito dai principi non negoziabili, e quindi dalla tutela della vita umana dalla fecondazione alla morte naturale contro aborto e eutanasia; e dalla salvaguardia dei diritti naturali della persona umana contro l’ideologia gender e le “carriere alias”, contro l’utero in affitto e le adozioni da parte di coppie LGBT+.

Serravalle Civica si convertirà quindi ufficialmente in Comitato Territoriale per l’Indipendenza Italiana, con una struttura e una organizzazione ben definite, aperta a dialogare sul territorio con i cittadini delusi dal governo Meloni e con tutti coloro che, riconoscendosi nel nostro progetto politico, intenderanno collaborare con noi.

Elena Bardelli

Serravalle Civica-Forum per l’Indipendenza Italiana