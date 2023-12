serravalle. NICOLA BRUNI NUOVO COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

È subentrato a Claudio Nardi, approdato al meritato traguardo della pensione

SERRAVALLE. Nicola Bruni è da ieri il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Serravalle Pistoiese.

Prende il posto di Claudio Nardi che approda invece al meritato traguardo della pensione. Nardi era stato assunto dal Comune di Serravalle Pistoiese nel gennaio del 1988 e lascia il comando dopo un incarico durato molti anni.

Il nuovo Comandante è nato a Pistoia il 14 ottobre del 1974 dove ha frequentato il Liceo Scientifico. Successivamente ha conseguito una laurea in Scienze giuridiche e sistemi amministrativi all’Università di Siena, una laurea magistrale in giurisprudenza a Roma seguita da una compiuta pratica forense rilasciato dall’Ordine degli avvocati di Prato.

Tra i suoi studi ci sono un Master Universitario di II livello in Management della polizia locale “Sicurezza urbana e gestione strategica dei Comandi” oltre a vari altri corsi di alta formazione universitaria. Ha inoltre frequentato numerosi corsi di formazione professionale in materie attinenti alla Polizia Municipale anche presso istituzioni straniere ed ha maturato esperienze come docente in vari corsi in materie giuridiche.

In passato ha realizzato diversi siti web anche per amministrazioni pubbliche e pubblicato vari articoli su riviste giuridiche.

Inizia la sua carriera lavorativa all’Alleanza assicurazioni per poi passare nel 2001 in organico alla Polizia locale del Comune di Campi Bisenzio con un contratto a tempo determinato. Dopo una brevissima parentesi alla polizia locale di Vernio, approda di nuovo a quella di Campi Bisenzio, dove rimane in organico fino al 28 luglio del 2002. Dal 29 luglio del 2002 fino al 31 marzo del 2019 Nicola Bruni svolge invece servizio presso il corpo di Polizia Locale del Comune di Pistoia, come agente di polizia municipale con qualifica di pubblica sicurezza dal 2 aprile del 2003, ricoprendo nel tempo varie funzioni, ultime delle quali quella di ispettore responsabile dell’Ufficio Polizia Giudiziaria e di responsabile del trattamento dati videosorveglianza del Comune di Pistoia.

Il suo arrivo al Corpo di Polizia Municipale di Serravalle risale al 1 luglio del 2020, in qualità di ispettore con qualifica di pubblica sicurezza.

Dopo neppure tre anni quindi, la sua divisa può fregiarsi delle mostrine e del cordone segno distintivo del comando. Nicola Bruni è stato fino all’anno scorso vice presidente di Confconsumatori per le provincie di Prato e Pistoia. Grandissimo appassionato di equitazione, ha la qualifica di istruttore federale ed è giudice nazionale di salto a ostacoli.

A complimentarsi in prima persona con Nicola Bruni è il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi che ha anche la delega alla Polizia Municipale: “Auguro un buon lavoro al nuovo Comandante della Polizia Municipale. Sono certo che saprà svolgere il suo compito con perizia e abnegazione”. Un pensiero affettuoso, il primo cittadino di Serravalle Pistoiese lo rivolge poi anche all’ex Comandante Claudio Nardi. “Ringrazio Claudio Nardi per i 35 anni di servizio dedicati alla sicurezza della comunità e alla cura del territorio. Mi auguro che adesso si possa dedicare, con tutto il tempo disponibile, agli affetti familiari, visto che i lunghi anni di servizio lo hanno tenuto costantemente impegnato”.

