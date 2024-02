serravalle. OGGI CHIUSA LA SEDE COMUNALE DI VIA GARIBALDI

Programmati distacchi di energia elettrica dalle 9 alle 16 a seguito di importanti lavori da parte di e-distribuzione

SERRAVALLE. Oggi giovedì 29 febbraio il palazzo comunale di Serravalle Pistoiese in via Garibaldi 54, l’Ufficio della Polizia Municipale in via San Ludovico 2 e l’Ufficio Turistico di piazza Magrini 3 resteranno chiusi al pubblico.

Il motivo sono alcuni importanti lavori che e-distribuzione dovrà effettuare nella stessa giornata nella zona di Serravalle paese e che comporteranno il distacco dell’energia elettrica dalle 9:00 del mattino fino alle 16:00 del pomeriggio.

L’assenza di elettricità porterà ripercussioni a tutti gli uffici comunali disseminati nel territorio, come l’Ufficio Sue, ubicato a Serravalle paese in via Castracani, e l’Ufficio tecnico che si trova nella palazzina della Stazione ferroviaria di Masotti.

Tali uffici, pur essendo forniti di elettricità, non potranno disporre di alcun servizio informatico o di telefonia. Resterà aperta, secondo gli orari consueti, la sede comunale di Casalguidi dove sarà fruibile al pubblico l’Ufficio dei Servizi Demografici, seppure per fornire servizi limitati.

Durante l’intera giornata, sarà comunque garantito il servizio di reperibilità di Protezione Civile.

[fioretti — comune di serravalle]