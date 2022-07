serravalle. OGGI I FUNERALI DI GIUSEPPE STANCAMPIANO

Le esequie del dipendente delle Poste scomparso in un incidente stradale il 16 luglio scorso si terranno oggi alle 16 a Casalguidi

SERRAVALLE. Si terranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Casalguidi i funerali di Giuseppe Stancampiano, il dipendente delle poste morto a 42 anni in un incidente avvenuto la mattina del 16 luglio scorso lungo la strada provinciale Montalbano a Bonelle.

Giuseppe abitava con i genitori e il fratello minore a Cantagrillo.

Era nato in Germania, il 19 dicembre del 1979. Lavorava come impiegato all’ufficio postale di via Pratese, alle porte di Pistoia.