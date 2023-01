serravalle. OPEN DAY AGLI ASILI NIDO COMUNALI

Sabato 28 gennaio alla “Buca delle fate” di Masotti e l’11 febbraio al “Mago Merlino” di Casalguidi

SERRAVALLE. Tempo di open day per i nidi d’infanzia del Comune di Serravalle Pistoiese. Due le opzioni proposte nel territorio, entrambe di qualità e riconosciute come autentiche eccellenze in campo educativo.

Il primo nido comunale a presentarsi sarà, sabato 28 gennaio dalle 9:00 alle 12:00, La Buca delle Fate in via dei Salici 11/A a Masotti.

Sabato 11 febbraio invece, ad aprire le porte alle famiglie, sarà il nido Mago Merlino, con accesso da via Fucini e da via Martiri della Libertà a Casalguidi.

In occasione di questi appuntamenti, l’assessore all’ Istruzione Ilaria Gargini, ha rivolto un messaggio di saluto a tutti coloro che sono interessati a visitare le due strutture: “Vi aspettiamo insieme ai vostri bambini agli open day dei nidi di infanzia comunali di Masotti e Casalguidi. Potrete visitare gli spazi accoglienti e colorati sotto la guida delle nostre educatrici che sapranno rispondere a tutte le vostre domande.

Vi aspettiamo quindi il 28 gennaio alla Buca delle Fate e l’11 febbraio al Mago Merlino di Casalguidi ”.

Per info Ufficio Pubblica Istruzione – 0573 917433

[fioretti —comune di serravalle]