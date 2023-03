serravalle. “PALESTRA. DA PARTE DI GORBI SPIEGAZIONI SENZA PROVE E PRIVE DI UFFICIALITÀ”

Elena Bardelli:“ Della controversia con la ditta appaltatrice e dell“accordo bonario costato ai cittadini ben 465mila euro, per esempio, il vicesindaco non parla”

SERRAVALLE. Come gruppo di “Serravalle Civica” abbiamo chiesto una assemblea pubblica sulle ingenti spese del comune relativamente ai lavori di ristrutturazione della palestra di Casalguidi. La nostra richiesta è stata rifiutata con la risposta, ridicola e irrispettosa dei cittadini, che devono essere questi ultimi, singolarmente e privatamente, a contattare gli amministratori in caso di dubbi e perplessità.

Da parte sua il vicesindaco fornisce spiegazioni in materia non mediante i canali ufficiali, bensì attravero Facebook — dai propri profili o da profili di identità sconosciuta — senza fornire prove documentarie delle sue affermazioni, sapendo peraltro che tutto ciò che non ha carattere di ufficialità dal punto di vista istituzionale non ha alcun valore.

Ci sono cittadini però che non si lasciano incantare dalle sue belle parole e che sono stufi di tali furbeschi comportamenti, avallati evidentemente anche dal sindaco, dal resto della giunta e dalla maggioranza. Della controversia con la ditta appaltatrice e dell’accordo bonario costato ai cittadini ben 465mila euro, per esempio, il vicesindaco non parla.

È evidente negli amministratori non solo la paura del confronto, ma anche -contro il principio elementare di trasparenza e di democrazia- la volontà di propinare alla cittadinanza la propria versione sulla questione, impedendo agli avversari politici e ai cittadini più critici di parlare e di chiedere spiegazioni pubbliche.

Elena Bardelli

Serravalle Civica