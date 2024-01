serravalle: “PALESTRA DI CASALGUIDI. LA CITTADINANZA CONVENUTA ALL’INAUGURAZIONE POTEVA OCCUPARE LE TRIBUNE?”

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza: “Sembra che le tribune non siano ad oggi accessibili per problemi tecnico-burocratici”

SERRAVALLE. La palestra di Casalguidi finalmente ha riaperto i battenti: dopo 4 lunghi anni di privazioni e disagi, gli studenti delle nostre scuole hanno ripreso a svolgervi regolarmente le lezioni di educazione motoria e le società sportive possono continuare ad effettuare qui in tranquillità i loro allenamenti.

Non si parla però per ora di competizioni o gare sportive alla presenza di pubblico, poiché sembra che le tribune non siano ad oggi accessibili per problemi tecnico-burocratici.

In occasione “del taglio del nastro” il 30 dicembre scorso, però, la cittadinanza era stata ammessa alle tribune senza problemi: come è possibile evincere dalle numerose foto scattate sul momento, quasi tutte le gradinate risultavano occupate dalle circa 200 persone convenute per l’evento.

Nell’attesa del certificato di agibilità dell’impianto, che abbiamo formalmente richiesto, rivolgiamo al sindaco questa ovvia domanda: considerato che le tribune sembrano per adesso inagibili, era consentito all’amministrazione comunale permettere l’accesso alla cittadinanza il giorno dell’inaugurazione?

Da notare inoltre che tutta la giunta in pompa magna ha pubblicamente espresso soddisfazione per l’opera senza scusarsi minimamente per l’imposizione della lunga attesa (4 anni per una ristrutturazione!) alle scuole e alle società sportive.

Serravalle Civica— Movimento Indipendenza