serravalle. PALESTRA DI CASALGUIDI, LA SPESA COMPLESSIVA È DI OLTRE TRE MILIONI E MEZZO DI EURO

SERRAVALLE. Per mesi siamo stati oggetto di denigrazione da parte dell’attuale maggioranza, che ci accusava di inventare tutto a proposito della spesa dei lavori di ristrutturazione della palestra di Casalguidi. Ci è stata negata anche l’assemblea pubblica che avevamo richiesto come spazio democratico di confronto per dare diritto di parola ai cittadini sulla questione.

La determinazione n. 694 del responsabile dell’area tecnica, stilata in data 06/11/2023, finalmente ci dà ragione, ricoprendo di vergogna tutti coloro che, compreso il vicesindaco e alcuni assessori, hanno ingannato fino ad ora i cittadini di Serravalle Pistoiese.

I lavori di ristrutturazione della palestra non sono costati un milione e 900mila euro, come si sono ostinati a ripetere i nostri amministratori, bensì, come fin dall’inizio sostenevamo, oltre 3 milioni e mezzo di euro.

Denaro pubblico sperperato per assecondare manie di grandezza o incapacità di programmazione e pianificazione della giunta, che avrebbe potuto essere impiegato, oltre che per ristrutturare questo impianto sportivo, anche per la costruzione della palestra di Masotti, attesa inutilmente ormai da decenni dai residenti.

Adesso gli amministratori, in primis sindaco e vicesindaco, chiedano scusa ai cittadini ammettendo i propri errori. Noi non esigiamo le scuse: siamo più che sicuri che tali gesti — mancanza di lealtà e accuse infondate nei confronti degli avversari politici — verranno poi pagati in termini di consensi.

Attendiamo di sapere quando la struttura sportiva sarà finalmente agibile e aperta al pubblico. Speriamo che almeno in questo la giunta sia sincera.

