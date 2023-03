serravalle. PALESTRA DI CASALGUIDI, RICHIESTA UNA ASSEMBLEA PUBBLICA URGENTE

Sulle spese di ristrutturazione dell’impianto sportivo Serravalle Civica ha richiesto ufficialmente ai sindaco e alla giunta la convocazione di una assemblea

SERRAVALLE. Ieri sera, in rappresentanza di un gruppo di cittadini che si sono a noi rivolti, abbiamo inviato ufficialmente al sindaco e alla giunta comunale la richiesta di una assemblea pubblica urgente per avere chiarimenti in merito alla esorbitante cifra — ad oggi circa 3 milioni e mezzo di euro — impiegata per la ristrutturazione della palestra comunale di Casalguidi, considerato che la previsione iniziale di spesa era 1 milione e 900mila euro.

Siccome si tratta di denaro pubblico, riteniamo necessaria da parte degli amministratori una rendicontazione trasparente e minuziosa delle singole uscite.

La somma impiegata per i lavori di ristrutturazione è a nostro avviso uno schiaffo morale nei confronti della frazione di Masotti che attende da tempo la costruzione della palestra e della scuola materna.

Attendiamo fiduciosi un riscontro.

Serravalle Civica