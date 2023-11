serravalle. PALESTRA DI CASALGUIDI, RIFONDAZIONE COMUNISTA: LE TROPPE MIGLIORIE HANNO RALLENTATO I LAVORI E AUMENTATO I COSTI

In consiglio comunale si è parlato anche della chiusura degli uffici comunali il sabato

SERRAVALLE. Ieri sera, al Palazzo comunale di Casalguidi, si è svolto il consiglio comunale. Tra i vari argomenti all’ordine del giorno vi era la spinosa questione della locale palestra di Casalguidi la cui ristrutturazione è costata 3.500.000 euro.

L’assessore all’urbanistica ha reso noto che, per motivi burocratici a oggi non è possibile conoscere la data dell’inaugurazione. Più volte siamo intervenuti sull’argomento facendo rilevare le scelte sbagliate tra cui le troppe migliorie in corso d’opera, che hanno rallentato i lavori e aumentato i costi solo in parte coperti dagli incentivi.

Sembra che l’aumento dei costi sia stato del 18%. Facendo due conti a nostro parere non sono pochi: si tratta di 630.000 euro in più che potevano essere utilizzati per altre opere che da tempo aspettano.

Ci riferiamo alla palestra di Masotti e alla scuola. Opinabile anche l’idea che l’opera sia unica. Con minori costi avremo avuto un edificio ugualmente efficiente per le esigenze del territorio.

Speriamo per le società sportive e cittadini del comune che l’opera trovi la sua conclusione in tempi rapidi.

Altra problematica importante è la chiusura sperimentale degli uffici comunali il sabato. Secondo il sindaco sarebbe di poco impatto. Noi pensiamo che non sia così ! Fatti salvi i diritti dei dipendenti il comune è come un azienda e in definitiva le decisioni sono della prima autorità che deve scegliere in base ai bisogni di tutte le zone confrontandosi con persone di ogni ceto e età.

Inoltre invitiamo l’amministrazione in futuro, a non essere distratta a onorare le ricorrenze in modo corretto, come la liberazione del comune e altre, per onorare al meglio anche i cittadini, che in passato, hanno perso la vita, per rendere il nostro paese migliore.

