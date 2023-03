serravalle. PALESTRA DI CASALGUIDI, RIFONDAZIONE: PER LA RISTRUTTURAZIONE UNA CIFRA ENORME, DOPPIA DI QUELLA PREVISTA

Il locale circolo: “Vogliamo sperare che parte della cifra da pagare, sia stata ammortizzata da eventuali bonus o finanziamenti intercettati a hoc, erogati da enti o dallo Stato”

SERRAVALLE. Il Partito della Rifondazione comunista di Serravalle, vorrebbe conoscere il motivo dell’enorme costo finale previsto per la ristrutturazione della Palestra di Casalguidi, che sembra sia di 3.500.000 euro una cifra enorme, doppia da quella inizialmente prevista.

Senza volere entrare nel merito della non scelta della costruzione ex novo dell’edificio, che può essere derivata da problematiche di legge, di posizionamento di rischio idraulico della zona, entrando nel merito lasciando perdere i dettami ideologici, è evidente che sono state fatte valutazioni errate su modifiche e migliorie energetiche, in corso d’opera sommati a altri intoppi come l’aumento dei materiali da costruzione, che sono sfuggite di mano, con la conseguente lievitazione dei costi e allungamento dei tempi.

Vogliamo sperare che parte della cifra da pagare, sia stata ammortizzata da eventuali bonus o finanziamenti intercettati a hoc, erogati da enti o dallo Stato.

Con i soldi spesi, inutilmente per questa opera, sarebbe stato possibile finanziare la scuola di Masotti e la Palestra nella stessa zona che difficilmente potranno essere realizzate con i fondi del PNRR , questo perché, è noto che la precedenza, viene data ai comuni privi di strutture, il nostro territorio in pratica, per la conformazione territoriale, necessita da sempre di doppi servizi e impianti.

Il problema sarebbe stato possibile aggirarlo con progetti in consorzio con altri comuni limitrofi, cosa non è stata fatta.

L’invito, è di porvi rimedio, magari con risorse proprie o reperite in altro modo, perché il nostro Comune ha bisogno di queste opere in tempi celeri, magari da portare avanti con le persone dotate di professionalità e competenza, senza le improvvisazioni dilettantistiche o di tipo faraonico, del passato, che poco hanno a che fare con il nostro territorio.

Circolo di Rifondazione comunista Serravalle P.se