serravalle. PALESTRA DI CASALGUIDI, SPRECATO DENARO PUBBLICO

L’Unione comunale Pd Serravalle Pistoiese: “Una scelta insensata, ideologica, fatta semplicemente per fare una cosa diversa da quelli che c’erano prima”

SERRAVALLE. La ristrutturazione della Palestra di Casalguidi verrà a costare circa 2,8 milioni di euro con un aumento del 75% rispetto al contratto iniziale di 1,6 milioni.

Noi cittadini pagheremo circa 1,2 milioni di euro in più.

Il vicesindaco Gorbi, in Consiglio comunale, ha giustificato questa enorme spesa con l’aumento dei prezzi dei materiali dovuto alla guerra e l’ottima qualità dei lavori.

Gorbi sa bene che l’incidenza del maggior costo dei materiali, come risulta dagli atti contabili, è di 235.000 euro, per cui l’aumento di spesa sarebbe stato comunque di 965.000 euro pari a più del 60% del prezzo iniziale, una enormità.

Riguardo alla qualità dei lavori, segnaliamo che a Dolo in Veneto, lo scorso mese di Febbraio è stata inaugurata una Palestra di nuova costruzione costata 2,2 milioni, anch’essa di qualità elevata ma più grande della nostra di 314 mq. il campo di gioco e 374 mq. gli spogliatoi.

Questo significa che la nostra Palestra, con gli stessi costi al metro quadrato di quella di Dolo, sarebbe costata non più 1,5 milioni di euro.

In conclusione, anche non considerando l’aumento di costo dei materiali, sono stati buttati non meno di 1.000.000 di euro, una cifra che sommata al mancato introito della vendita della vecchia palestra, che il PD aveva previsto di destinare a commerciale e “Casa della Salute ASL”, avrebbe consentito di realizzare un’altra Palestra nella zona di Serravalle/Masotti che ne è sprovvista e riasfaltare molte delle strade comunali che ne hanno bisogno.

Questo SPRECO DI DENARO PUBBLICO è il risultato della scelta SBAGLIATA di ristrutturare la Palestra anziché costruire una nuova come voleva fare la Giunta precedente guidata dal Partito Democratico.

Una scelta insensata, ideologica, fatta semplicemente per fare una cosa diversa da “quelli che c’erano prima”.

Questo spreco non è meno grave perchè, come sostiene Gorbi, sono state spese risorse statali, regionali, del GSE ecc. : sempre di soldi pubblici si tratta.

Ora la Giunta di Serravalle si appresta a ristrutturare gli spogliatoi del campo di calcio di Casalguidi con una previsione di spesa di oltre un milione di Euro. (!)

Chiediamo a chi ci amministra di non ripetere lo stesso errore e di accogliere la nostra proposta, condivisa da una petizione popolare, che consentirebbe di spendere meno e risolvere anche i problemi di parcheggio nella piazza D’acquisto davanti a Conad, farmacia e Distretto sanitario.

Il PD propone semplicemente:

1– di demolire completamente gli attuali spogliatoi utilizzando lo spazio che si libererebbe per ampliare il parcheggio di Piazza D’Aquisto;

2– costruire nuovi spogliatoi sul lato opposto del campo di calcio;

3– raccordare la Piazza alla rotonda su via dei Forti.

Partito Democratico – Unione comunale Serravalle Pistoiese

