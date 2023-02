serravalle. “PARCHEGGI ROSA, NEL NOSTRO COMUNE C’È UN SOLO STALLO DI DIFFICILE IDENTIFICAZIONE”

Serravalle Civica sollecita l’amministrazione comunale a crearne altri nelle zone più affollate”

SERRAVALLE. Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 10 novembre 2021, ha introdotto i parcheggi cosiddetti “rosa”. Si tratta di spazi riservati alle donne incinte e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 anni. Prima di questa data erano i comuni a decidere se e dove prevederli, all’interno del proprio territorio di competenza.

Oggi invece esiste una vera e propria legge nazionale che li disciplina: tali parcheggi saranno predisposti dal sindaco di ogni comune mediante ordinanza e le donne in gravidanza e i neo-genitori dovranno avere con sé un contrassegno speciale.

Ci risulta che nel nostro comune sia stato introdotto dalla giunta Mungai un solo stallo di questo tipo, precisamente in piazza Salvo D’Acquisto a Casalguidi, davanti alla Conad, anche se, a causa delle scritte di segnalazione ormai sbiadite, rimane di difficile identificazione da parte della cittadinanza.

Chiediamo pertanto che tale stallo sia nuovamente segnalato a dovere e che, considerata la mancanza di parcheggi “rosa” nelle altre frazioni di Serravalle, ne vengano introdotti altri nelle zone più affollate del territorio comunale per aiutare le donne a vivere serenamente la loro maternità e per migliorare la qualità di vita in un momento così delicato della loro esistenza.

Serravalle Civica