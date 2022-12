serravalle. “PARLIAMO DI RIFORMA DELLO SPORT”

Sabato 17 Dicembre alle ore 10.00 nella Sala Consiliare del Comune si terrà un convegno organizzato da Msp Toscana

SERRAVALLE. Il giorno 17 Dicembre alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Serravalle Pistoiese si svolgerà il convegno dal titolo “Parliamo di Riforma dello Sport”, un evento rivolto alle associazioni e società sportive, ai tecnici, agli istruttori e ai professionisti di categoria.

Il convegno, ideato e organizzato da MSP Toscana ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni è patrocinato e promosso dal Comune di Serravalle Pistoiese.

L’iniziativa è stata promossa da MSP con la prospettiva di consentire in forma gratuita, agli operatori del mondo dello sport dilettantistico, di essere aggiornati a proposito degli sviluppi e degli aspetti relativi alla nuova riforma dello sport che entrerà in vigore da Gennaio del 2023.

Le novità che riguardano l’ambito sportivo e che li vedono coinvolti saranno affrontate in particolari da due esperti in materia tributaria e fiscale-amministrativa, con riferimento alle norme che diverranno attuative.

Di seguito il programma e i nomi dei relatori

Dott. Paolo Simoncini Commercialista esperto di fiscalità in ambito sportivo

Avv. Federico Bottazzoli esperto in diritto sportivo

Aprirà il convegno portando i Saluti istituzionali Benedetta Vettori Assessore allo Sport Comune di Serravalle Pistoiese e chiuderanno il convegno Fabio Pientini, Presidente Regionale MSP e Irene Pagnini Dott.ssa in Comunicazione, che fornirà elementi utili specifici relativi a questo ambito.

L’evento è stato realizzato con il contributo di Gruppo EGS, partner in convenzione con MSP Toscana, di Farmacia Picconi, Slow Coffee Pistoia, Mythos Italia, e promosso in media partnership con UAU Magazine.

È gradita conferma da parte dei partecipanti a toscana@mspitalia.it

Oppure +333 8793 682 Whatsapp o telefonicamente)

Si ringrazia Mia’s Communication

[irene pagnini]