serravalle. PARTE LA CAMPAGNA CONTRO LE ZANZARE, SUL TERRITORIO OLTRE 2MILA PUNTI PER IL TRATTAMENTO ANTILARVALE

L’ha realizzata l’Assessorato all’ambiente attuando un progetto di prevenzione che mira a combattere la diffusione prima che le zanzare diventino adulte.

SERRAVALLE. Anche nel 2023, l’amministrazione ha seguito le linee guida del Piano Nazionale di Prevenzione alle Arbovirosi (virus trasmessi da vettori quali le zanzare) e del Piano della Regione Toscana approvato lo scorso anno.

I cosiddetti trattamenti adulticidi spaziali, con vaporizzazione di specifici prodotti, sono vietati o possono essere effettuati solo ed esclusivamente in casi di emergenza sanitaria dichiarata dalle autorità competenti (epidemia di dengue, zika e simili), così come impartito nelle Linee G dell’Istituto Superiore di Sanità e dal Piano Regionale.

Per questo motivo il Comune di Serravalle ha attuato un progetto di prevenzione che mira a combattere la diffusione prima che le zanzare diventino adulte.

Questi trattamenti antilarvali vengono effettuati in caditoie, gore, fossati, canali, e vengono ripetuti periodicamente tenendo conto dei tempi di efficacia dei prodotti e dei dati raccolti dal costante monitoraggio della presenza di zanzare sul territorio.

La formula adottata garantisce l’inibizione di forme immaginali per un periodo di circa quattro settimane.

I punti individuati per il trattamento antilarvale sono oltre duemila e sono sparsi in tutto il territorio comunale.

Come ogni anno, questo intervento sul territorio di Serravalle Pistoiese è iniziato già nel mese di aprile, con il monitoraggio dei focolai censiti, e proseguirà fino alla fine del mese di ottobre.

“Ricordo — ha dichiarato l’assessore all’ambiente Federico Gorbi — che in area pubblica, statisticamente, sono presenti il 30-35% dei focolai larvali, mentre il restante 65-70% è all’interno di proprietà private e pertanto, al fine di evitare il propagarsi dell’infestazione, è necessario il contributo di tutti, attraverso piccoli accorgimenti ben conosciuti che però abbiamo voluto ricordare con una campagna specifica che verrà diffusa attraverso i social”.

Con una serie di semplici immagini si punta a far attuare ad ogni cittadino alcune semplici azioni che porteranno ad una minore diffusione del noiosissimo insetto estivo.

[fioretti — comune di serravalle]