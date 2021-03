serravalle. PARTE LA CAMPAGNA DI SCREENING PER I DIPENDENTI COMUNALI E IL PERSONALE SCOLASTICO

Domani mattina nella sede del palazzo comunale di Serravalle Pistoiese e nel pomeriggio alla Misericordia di Casalguidi

SERRAVALLE. L amministrazione comunale ha dato il via ad un campagna di screening per il contenimento del Coronavirus rivolta ai dipendenti comunali, agli insegnanti e al personale dei nidi comunali del territorio ed ai volontari dell’Auser in servizio.

I test orofaringei si svolgeranno domani sabato 6 marzo, la mattina nella sede del palazzo comunale di Serravalle e verranno effettuati dal personale della Croce Rossa, nel pomeriggio a Casalguidi nei locali della Misericordia e verranno eseguiti dagli stessi volontari.

Croce Rossa e Misericordia sono autorizzate a inserire i dati sulla piattaforma regionale per eseguire il monitoraggio dei test eseguiti e dei risultati.

[innocenti — comune di serravalle]