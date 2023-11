serravalle. PARTITA LA RACCOLTA FONDI PER LE VITTIME DELLE ALLUVIONI

Promossa dal Comune e dal Comitato Gemellaggi ha già avuro il contributo del comune austriaco di Grafenworth

SERRAVALLE. Se gli amici si vedono nel momento del bisogno, questo antico adagio vale ancor più se, invece di amici, si parla di gemelli. Comuni gemelli, in questo caso. I cittadini del comune austriaco di Grafenworth, gemellato con Serravalle Pistoiese, si sono infatti immediatamente mobilitati per raccogliere fondi da inviare in Italia a chi è stato colpito dalle alluvioni di inizio novembre.

La raccolta fondi, istituita dal Comune di Serravalle Pistoiese insieme al Comitato per i gemellaggi, è quindi già attiva e vede impegnati all’unisono, sia i cittadini di tutto il comune di Serravalle Pistoiese che, oltre le Alpi, i cittadini del comune gemello.

Appena poche settimane fa peraltro, una folta delegazione austriaca era in visita proprio a Serravalle, per rinsaldare quei vincoli di amicizia che, adesso, si stanno traducendo in un aiuto concreto.

Così l’assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali Ilaria Gargini, che ha anche la delega ai gemellaggi, ricorda quella bella esperienza:

“I nostri gemelli austriaci si sono trattenuti alcuni giorni e hanno visitato tutte le località del nostro comune, apprezzandone le bellezze storiche e paesaggistiche. Quando, pochi giorni dopo il loro rientro a casa, sono venuti a conoscenza degli eventi che hanno toccato in parte anche il nostro comune, non hanno avuto esitazione alcuna e si sono subito dati da fare per esprimere fattivamente la loro solidarietà”.

A far loro da sponda alle nostre latitudini, è stato il Comitato Gemellaggi che, non ha perso tempo a scendere in campo sensibilizzando tutti sulla necessità di dare il proprio contributo in un momento così delicato.

Il versamento può essere effettuato utilizzando queste coordinate bancarie:

Iban: IT47S0306970531100000000341, mettendo nella causale “Alluvione novembre 2023”.

[fioretti —comune di serravalle pistoiese]