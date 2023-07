serravalle. PEBA, IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI SMENTISCE SINDACO E VICESINDACO

Ē di ieri sera la risposta dell’ingegnere Manuela Di Nicola alla lettera inviata da Serravalle Civica sul piano di eliminazione delle barriere architettoniche

SERRAVALLE. Ieri sera alle ore 22 43 il Garante della Disabilità del Comune di Serravalle ha risposto in maniera sollecita alla nostra lettera confermando quello che abbiamo sempre detto, e cioè che l’Amministrazione Comunale è inadempiente nei confronti della legge poiché non ha mai adottato, violando la normativa vigente, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Ecco il testo:

Gentili referenti della lista Serravalle Civica,

Ringraziandovi per aver chiesto il mio supporto relativamente alla redazione del PEBA da parte del comune di Serravalle Pistoiese, sono a rassicurarvi di aver già affrontato il tema con i rappresentanti comunali facenti parte del team di lavoro sulla disabilità.

Il censimento delle barriere architettoniche, di cui il comune dispone è sicuramente un documento fondamentale per la redazione del PEBA, ma non lo costituisce.

Il percorso per la realizzazione di tale progetto prevede più fasi che sicuramente vanno programmate e strutturate al fine della sua stesura e l’amministrazione comunale si è mostrata motivata in tale obiettivo.

Ho personalmente contattato l’ente regionale per la “toscana accessibile” in merito tale situazione e sono attualmente in attesa di una risposta da parte del CRA, che tra le sue attività si dedica anche al supporto ai comuni nella redazione del PEBA.

Spero che quanto prima si arrivi alla programmazione in termini di attività e date per la realizzazione, come da normativa nazionale, di tale strumento.

Se però vi sono state manifestate specifiche esigenze da persone in difficoltà nel territorio comunale, vi chiederei di specificarle al fine di trovare una via esecutiva quanto più immediata.

Rimango a disposizione per ulteriori necessità e mi riservo di informarvi quanto prima sull’evoluzione di tale vicenda.

Cordiali saluti,

Ing. Manuela Di Nicola