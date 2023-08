serravalle. PER LA VIGILIA DI FERRAGOSTO CHIUSE LE SEDI COMUNALI

Una decisione assunta dal sindaco Piero Lunardi: “Oltre ad una scarsissima affluenza di pubblico si è tenuto conto di un’attenta analisi del rapporto costi/benefici”

SERRAVALLE. Lunedì 14 agosto prossimo, vigilia della festività di Ferragosto, gli uffici comunali del comune di Serravalle Pistoiese resteranno chiusi. Farà eccezione a questa disposizione il servizio di polizia municipale che sarà normalmente attivo. A questo, si aggiunge la reperibilità dei servizi demografici, per le attività dello stato civile, nonché quella della protezione civile.

Il provvedimento, che si estende a entrambe le sedi comunali di Serravalle paese e di Casalguidi, poggia sul decreto 57, emanato il 4 agosto scorso dal sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi.

Le motivazioni che hanno indotto il primo cittadino a optare per la chiusura degli uffici vanno individuate innanzi tutto nella particolarità del giorno in questione, inserito fra 2 giorni festivi. Vista poi la particolarità del momento, in pieno mese di agosto, si suppone a ragion veduta una scarsissima affluenza di pubblico per il giorno suddetto.

A indurre il sindaco Piero Lunardi a decretare la chiusura degli uffici, è stato anche un’attenta analisi del rapporto costi/benefici, in cui si è tenuto giustamente conto delle spese di gestione delle sedi comunali (climatizzazione, pulizie ed energia elettrica)

[fioretti — comune di serravalle pistoiese]