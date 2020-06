serravalle. PER TUTTA L’ESTATE ALIA INTERROMPE LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI BLU

SERRAVALLE. Alia rende noto che, vista l’eccezionalità della situazione attuale, sarà possibile continuare ad utilizzare qualunque sacchetto domestico per esporre e conferire i rifiuti ancora per tutto il periodo estivo. Pertanto, Alia invita i cittadini a prenotare l’accesso e recarsi, almeno in questo primo momento, ai punti di distribuzione per ritirare i contenitori, fondamentali per esporre con raccolta porta a porta.

Per quanto riguarda l’accesso agli Ecocentri per il conferimento di rifiuti può avvenire soltanto su appuntamento, con prenotazione via call center.

Sia per gli Ecocentri, che per gli InfoPoint, è consentito l’ingresso ad una sola persona per ogni nucleo familiare o utenza Tari, dotata di mascherina e gilet ad alta visibilità.

Gli utenti possono consultare gli orari di apertura, le corrette ubicazioni degli Ecocentri ed i materiali conferibili sul sito web, www.aliaserviziambientali.it.

Da oggi, venerdì 5 giugno, sarà possibile accedere agli Ecocentri anche per il ritiro delle attrezzature e non solo per il conferimento rifiuti, tramite prenotazione.

[innocenti — comune di serravalle]