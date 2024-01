serravalle. “PERCHÉ I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RSA DI VIA CASTEL BIAGINI NON SONO ANCORA INIZIATI?”

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza chiede alcune spiegazioni all’Amministrazione comunale

SERRAVALLE. Ci siamo già precedentemente espressi sulla costruzione di nuove Rsa in Toscana spiegando la nostra più totale contrarietà. Prima di tutto il fenomeno contraddice apertamente le politiche sanitarie regionali e nazionali, che vanno nella direzione del potenziamento delle cure e dell’assistenza domiciliari. In secondo luogo tali strutture sono destinate a rimanere vuote, in quanto ad oggi non vengono erogate da parte della Regione le quote sanitarie necessarie a coprire le rette e di contro aumentano le quote sociali a carico degli assistiti.

Con queste premesse chiediamo comunque spiegazioni all’amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese, che in fretta e furia circa due anni fa ha approvato il progetto di fattibilità di una Rsa di 120 posti in località Cantagrillo con contestuale variazione al Regolamento Urbano, adducendo come motivazione le (presunte) ricadute positive sul territorio in termini di occupazione lavorativa. Dopo l’iter burocratico sbrigativo, accompagnato da altisonanti articoli di giornale e strenuamente difeso dalla maggioranza in consiglio comunale a favore di un’opera ritenuta assolutamente necessaria, della residenza sanitaria non abbiamo saputo più niente, poiché la giunta comunale sembra aver archiviato l’argomento.

Il sindaco intervenga al più presto per spiegare il motivo per cui i lavori di costruzione, considerato il via libero

del consiglio comunale risalente a circa due anni fa. non siano ancora iniziati.

Ribadiamo la nostra disapprovazione di questo modus operandi poco trasparente dei nostri amministratori, che preferiscono procedere nell’ombra piuttosto che alla luce del sole.

Serravalle Civica- Movimento Indipendenza