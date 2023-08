serravalle. PIANO OPERATIVO COMUNALE, APPROVATE LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

In seguito alla adozione del Piano Operativo sono state presentate e discusse 149 osservazioni approvate ad unanimità

SERRAVALLE. Si è svolto nei giorni scorsi il Consiglio Comunale di Serravalle Pistoiese dedicato all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del Piano Operativo Comunale.

Un’assemblea che ha visto i consiglieri impegnati a votare una per una le 149 osservazioni, pervenute da parte di Enti, associazioni e semplici cittadini, preceduta da un lungo lavoro della commissione consiliare che ha analizzato i contenuti durante le tre riunioni che hanno preceduto la seduta consiliare.

Un significativo supporto al Consiglio è venuto dagli architetti Giovanni Parlanti e Gabriele Banchetti, dal geologo Sandro Pulcini e dal responsabile del procedimento, geometra Federico Salvadeo.

Si tratta di un altro passo importante verso l’approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico comunale, necessario per lo sviluppo, la crescita socioeconomica del territorio, e la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

A settembre, il Consiglio sarà chiamato all’approvazione definitiva del Piano Operativo che verrà poi inviato in Regione per la convocazione della Conferenza Paesaggistica per il via libera definitivo.

“Sono molto soddisfatto – afferma il vicesindaco e assessore all’urbanistica Federico Gorbi — perché questo tema era fra i punti prioritari del programma di mandato di questa Amministrazione e per questo risultato ringrazio il gruppo di maggioranza ma anche i consiglieri di minoranza che hanno contribuito allo svolgimento di un lavoro approfondito e serio”.

Non è un caso, infatti, che tutte le 149 osservazioni siano state votate all’unanimità, segno che la condivisione sugli obiettivi era massima.

“La conclusione positiva di questo iter ci conferma la bontà delle scelte fatte in tema di sviluppo del territorio unito alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio – ha sottolineato ancora Gorbi – e l’attenzione che grandi aziende, come Fendi, dimostrano per il nostro Comune evidenza l’accresciuta considerazione nei confronti di Serravalle”.

[fioretti — comune di serravalle]