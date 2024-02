“SERRAVALLE PISTOIESE: RILANCIO DEL TERRITORIO INESISTENTE”

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza interviene sui temi del rilancio economico e del turismo

SERRAVALLE. L’attuale amministrazione comunale, sia nel primo che nel secondo mandato, si è purtroppo distinta per la mancanza di progetti seri e strutturati finalizzati al rilancio economico post pandemia del nostro territorio. Che cosa è riuscita a concretizzare, infatti, in tutti questi anni? Poco o niente.

Tutto è stato affidato all’estemporaneità e a idee davvero bizzarre, se si pensa per esempio che secondo l’assessore al commercio le luci e gli addobbi natalizi sono più che sufficienti per favorire e promuovere le attività commerciali e artigianali. Le piazze principali sono sempre deserte, ad eccezione che negli eventi a cadenza regolare, come la Fiera, la Festa Bella, il Torneo dei Rioni o le feste patronali.

Molti negozi in questi ultimi anni hanno chiuso i battenti, ma nessuno sembra aver preso in considerazione il fenomeno in maniera adeguata.

Per noi la promozione del territorio necessita della creazione di fonti di attrattiva permanenti, che possano rendere il comune in qualche modo piacevole e interessante agli occhi dei cittadini e dei visitatori.

Occorre valorizzare le tradizioni tipiche locali che più ci caratterizzano, come il ricamo di Casale e i prodotti enogastronomici legati alla cultura rurale e contadina, che appartiene alle nostre origini.

Non basta sostenere il Club del Ricamo con occasionali contributi, ma come abbiamo sempre sostenuto è necessario che l’amministrazione comunale si attivi per dotarlo di una sede stabile e per dar vita nel centro di Casalguidi ad una mostra permanente e adeguatamente pubblicizzata dei preziosi manufatti, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, ma paradossalmente non abbastanza nel nostro circondario.

Non basta far parte del Bio-Distretto del Montalbano: bisogna rendere il nostro territorio, custode di tradizioni agricole centenarie, una tappa fondamentale all’interno di itinerari alla scoperta dell’olio, del vino e dei sapori della Toscana con la creazione di esposizioni permanenti delle eccellenze e di centri accreditati di elaborazione e diffusione della cultura rurale, dando vita magari ad un museo di attrezzi agricoli. Sono solo alcune proposte.

Soltanto rendendo Serravalle maggiormente visitato, frequentato e apprezzato sarà possibile incentivare l’economia e il commercio del territorio.

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza