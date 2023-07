SERRAVALLE PISTOIESE TRA I COMUNI DEL MEDIEVAL ITALY ALLE CELEBRAZIONI PER SAN JACOPO

Per il comune erano presenti il sindaco Piero Lunardi, l’assessore al Turismo e alle Rievocazioni storiche del comune di Serravalle Maurizio Bruschi e il consigliere comunale Silvia Chiti

SERRAVALLE. Ampia presenza del Comune di Serravalle Pistoiese alle celebrazioni per il 25 luglio, giorno di San Jacopo, che culmina in serata con la Giostra dell’orso, tenzone di stampo medioevale che vede sfidarsi i 4 rioni cittadini del drago, del Cervo Bianco, del Leon d’Oro e del Grifone. Ai vari momenti celebrativi che si sono svolti in tutta la giornata hanno partecipato anche tutti i comuni della rete Medieval Italy, che riunisce i comuni italiani in cui è più marcata la tradizione medioevale.

A rappresentare il comune di Serravalle Pistoiese c’era il sindaco Piero Lunardi, presente a Pistoia sin dal mattino. Il sindaco ha partecipato sia al carteggio storico che alla processione, dando così prova del profondo legame che unisce Serravalle con il comune capoluogo. Presenti a tutte le fasi delle cerimonie che si sonio svolte il 25 luglio, anche l’assessore al Turismo e alle Rievocazioni storiche del comune di Serravalle Maurizio Bruschi e il consigliere comunale Silvia Chiti.

A sottolineare, con la loro presenza, il profondo legame che unisce i comuni di forte tradizione medioevale, erano presenti delegazioni dal comune di Monteriggioni, in provincia di Siena, di Cairo Montenotte, nell’entroterra della provincia di Savona, della vicina Fucecchio e di Narni, scrigno medievale nella verde Umbria.

A fianco del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, anche Roberta Benini, presidente del comitato per la valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. La giornata si è svolta quindi all’insegna della valorizzazione delle tradizioni medioevali del territorio pistoiese, riscuotendo un grandissimo successo di pubblico in tutti i vari momenti che hanno scandito il giorno dedicato al patrono cittadino San Jacopo.

Estremamente soddisfatto per l’ottima riuscita della giornata e, soprattutto, per il clima di collaborazione che si è sin da subito creato con gli altri comuni del Medieval Italy, si è dichiarato l’assessore al Turismo e alle Rievocazioni storiche Maurizio Bruschi. “Insieme all’assessore del comune di Pistoia alle Tradizioni e alle manifestazioni iacopee Alessandro Sabella e sotto la regia di Renato Chiti ed Eraldo Ammannati, stiamo da anni collaborando con la rete dei comuni medioevali di cui Pistoia è comune capofila, incontrandoci per continui confronti e cercando sempre di migliorare l’interesse turistico dei nostri territori”.

Di suggestivo momento rievocativo e di grande momento aggregativo che ha portato a Pistoia moltissime persone ha poi parlato il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi in un suo commento: “È stata una giornata estremamente suggestiva, che si è conclusa con il bellissimo spettacolo della Giostra dell’Orso. Come sindaco di Serravalle, sono rimasto poi particolarmente felice per la seconda vittoria in due anni del rione del Cervo Bianco poiché, visto che questo rione è quello di Porta Lucchese, vale a dire la porzione di territorio di Pistoia più vicina a noi.

La Giostra ha costituito il momento più alto dei festeggiamenti e si è svolta nella massima correttezza e sportività sia fra i cavalieri che negli spalti, gremiti da moltissime persone. Molto emozionante è stato infine l’esordio della giovanissima Melissa Privitera che, a quindici anni ancora da compiere, è riuscita a colpire due volte il bersaglio nella sua tornata.

La presenza e l’entusiasmo di giovani come lei, sono la garanzia del futuro delle manifestazioni di rievocazione medioevale come questa”.

