serravalle. POCHE INFORMAZIONI SULLA BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA DI PONTE STELLA

Antonio Vergara (Serravalle Civica-Movimento Indipendenza) scrive all’Amministrazione Comunale

SERRAVALLE. Il dott. Antonio Vergara, esponente di di Serravalle Civica-Movimento Indipendenza, ha scritto all’Amministrazione Comunale di Serravalle Pistoiese in merito alla mancanza di informazione sulla bonifica della falda acquifera di Ponte Stella, contaminata da cloruro di vinile

Al sig. Sindaco di Serravalle Pistoiese

Al sig. Segretario Generale

Ai sig. Assessori Comunali

Ai sig. Consiglieri Comunali

E p. c. al sig. Prefetto di Pistoia

OGGETTO: BONIFICA FALDA ACQUIFERA PRESSO PONTE STELLA

PREMESSO che nel mese di novembre 2020 venivano individuati l’origine degli sversamenti di cloruro di vinile nella falda falda acquifera di Ponte Stella e il relativo responsabile;

CONSIDERATO che nel mese di aprile 2022 l’amministrazione comunale annunciava l’inizio dell’iter di bonifica della falda acquifera;

APPURATO che, nonostante le richieste pubbliche di alcuni cittadini, la popolazione non è stata più informata sull’argomento;

RITENUTO che il Comune ha il dovere di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini e di fornire informazioni, soprattutto in merito a temi di notevole rilevanza per la collettività e soprattutto nel caso in cui vengano pubblicamente richieste;

tutto ciò premesso, considerato, appurato e ritenuto il sottoscritto Antonio Vergara chiede:

– quale sia lo stato di avanzamento degli interventi di bonifica della falda acquifera contaminata;

– quale sia il termine previsto per il completamento dei lavori;

– se vi siano spese a carico dell’amministrazione comunale e nel caso di risposta affermativa a quanto ammontino.

Attendendo un riscontro, porgo cordiali saluti

Antonio Vergara