serravalle. POZZO DI MASOTTI, È POSSIBILE CONOSCERE L’ESITO DEI MONITORAGGI FATTI SULL ’ACQUA?

Serravalle Civica: “Da noi nessuna notizia allarmistica ma la rivendicazione di alcuni fondamentali diritti dei cittadini”

SERRAVALLE. Del pozzo di Masotti, risultato contaminato da tetracloroetilene e tricloroetilene, non si parla più da diversi mesi. Alcuni giorni fa abbiamo inviato la seguente PEC al sig. Sindaco e all’Assessore di competenza per chiedere che i risultati delle analisi effettuate dalla società Publiacqua sulle acque di tale pozzo e inviate da quest’ultima agli organi competenti e al Comune di Serravalle vengano resi pubblici.

Non abbiamo dato notizie allarmistiche, come il vicesindaco sta diffondendo, ma solo rivendicato alcuni fondamentali diritti dei cittadini.

Crediamo che sia del tutto legittimo conoscere se l’acqua che beviamo sia potabile o meno.

Affermare che tutto è sotto controllo e pretendere totale fiducia nell’Amministrazione omettendo di esibire dati scientificamente provati è per noi indice di irresponsabilità.

Se il Comune è in possesso degli esiti del continuo monitoraggio, come sostiene Publiacqua in un comunicato di un anno fa, perché non pubblicarli in nome della trasparenza e del rispetto del diritto di informazione della cittadinanza?

Al sig. Sindaco di Serravalle Pistoiese

Al sig. Assessore di competenza

E p.c. al sig. Segretario Comunale OGGETTO: INQUINAMENTO POZZO DI MASOTTI CONSIDERATO il comunicato di Publiacqua del 22 ottobre 2021. — che alleghiamo — in cui la stessa società partecipata, in ottemperanza alla Ordinanza sindacale del 18 maggio dello stesso anno, annuncia una intensificazioni di controlli a suo carico sulle acque del pozzo di Masotti con la trasmissione dei risultati delle analisi agli organi competenti (ASL e ARPAT) e all’Amministrazione Comunale di Serravalle Pistoiese, il gruppo “Serravalle Civica” CHIEDE che gli esiti del monitoraggio effettuato da Publiacqua siano resi noti in forma pubblica e ufficiale, con le osservazioni della Giunta, poiché la cittadinanza ha diritto di essere sempre informata, soprattutto nel caso di rischio o pericolo per la sua salute e la sua sicurezza. Attendendo un riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti Elena Bardelli

a nome del gruppo “Serravalle Civica”